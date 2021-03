A14-Sanierung bei Lauterach und Dornbirn-Nord

Seit Montag werden im Bereich der A14 zwischen Lauterach und Dornbirn-Nord die Sanierungsarbeiten wieder aufgenommen.

Die Sanierungen im Bereich der Anschlussstelle Lauterach und Dornbirn-Nord laufen seit September 2019. In Richtung Deutschland erneuerte die ASFINAG dort den Belag und errichtete in diesem Bereich drei neue Gewässerschutzanlagen. Insgesamt neun Bauwerke befinden sich in diesem Abschnitt – davon zwei große Brücken, bei denen eine umfassende Erneuerung der Brückenlager erfolgte.

Trotz Baustelle: Zwei Spuren pro Richtung

Die Anschlussstelle Dornbirn-Nord wird in den Nachtstunden bzw. an den Wochenenden für Belagsarbeiten in Richtung Innsbruck teilweise gesperrt. Es erfolgt hier eine örtliche Umleitung über die nächstgelegenen Anschlussstellen. Die ASFINAG investiert rund 14 Millionen Euro in mehr Verkehrssicherheit. Die Arbeiten werden bis Ende Juni 2021 abgeschlossen sein.