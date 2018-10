A14: 26-Jähriger fährt auf Stauende auf

Am Montagabend ereignete sich ein Unfall auf der A14 Richtung Deutschland, Höhe Sulz. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Ein 26-jähriger Pkw-Lenker fuhr gegen 20 Uhr auf der A 14, Höhe Sulz, in Richtung Deutschland. Vor dem Baustellenbereich bildete sich im Abendverkehr ein Stau. Der 26-Jährige bemerkte das Stauende zu spät und fuhr auf das letzte im Stau befindliche Fahrzeug, welches von einer 60-jährigen Frau gelenkt wurde, auf. Deren Pkw wurde gegen die Mittelleitschiene geschleudert. In weiterer Folge prallte der 26-Jährige noch gegen das Fahrzeug eines weiteren im Stau befindlichen Pkw, welcher von einem 27-jährigen Mann gelenkt wurde. Die 60-Jährige zog sich beim Unfall vermutlich leichte Verletzungen zu. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die A 14 war im Zuge der Berge- und Aufräumarbeiten bis 22.00 Uhr nur einspurig passierbar.