"A Padmore Cycle" bei Bregenzer Festspielen abgesagt

Der britische Sänger Mark Padmore hat seine Mitwirkung an den Bregenzer Festspielen aus gesundheitlichen Gründen nun ganz abgesagt. Die für den 5. August geplante Veranstaltung "A Padmore Cycle" aus der Programmreihe Musik & Poesie wird deshalb ersatzlos gestrichen. Für bereits erworbene Tickets erhalten Käufer ihr Geld zurück, teilten die Bregenzer Festspiele mit Bedauern mit.

Bereits vor einer Woche hatte Padmore seine Rolle in der Opern-Uraufführung “Das Jagdgewehr” von Thomas Larcher abgesagt. Die von Larcher für Padmore komponierte Rolle des Dichters in der von Karl Markovics inszenierten Produktion, die am 15. August Premiere hat, übernimmt deshalb der irische Tenor Robin Tritschler.