98,2 Prozent der Vorarlbeger Busfahrgäste haben gültiges Ticket

98,2 Prozent der kontrollierten Vorarlberger Busfahrgäste waren im vergangenen Jahr mit einem gültigen Ticket unterwegs.

105 Euro Strafe für "Schwarzfahren"

Vorarlbergs Fahrgäste gehörten zu den ehrlichen, wurde betont: In Berlin und Wien liege der Anteil der Fahrgäste ohne Ticket bei rund drei Prozent, in Hamburg und Frankfurt bei etwa fünf Prozent. Wird man in einem Vorarlberger Bus ohne Fahrkarte erwischt, werden 105 Euro fällig. Das zahle sich definitiv nicht aus, so der VVV.