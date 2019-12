Aufholjagd von Pöltl und Co. kam zu spät

Aufholjagd von Pöltl und Co. kam zu spät

98:102 der Spurs in Dallas bei Doncic-Rückkehr

Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Dallas Mavericks eine 98:102-Niederlage hinnehmen müssen. Jakob Pöltl bilanzierte mit sechs Punkten, fünf Rebounds, einem Assist und zwei blocked shots in 17:29 Minuten Spielzeit. Bei den "Mavs" kehrte Luka Doncic nach einer Knöchelverletzung zurück.

Der slowenische Jungstar gab nach knapp zweiwöchiger Pause mit 24 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists seine Visitenkarte ab. Er verpasste somit nur knapp ein Triple-Double.

Dallas zog bis auf 102:85 davon. Ein 13:0-Run der von DeMar DeRozan (21) und Rudy Gay (18) angeführten Spurs im Finish kam zu spät. San Antonio erlitt im 14. Auswärtsspiel der Saison die zehnte Niederlage und empfängt am Samstag die Detroit Pistons.

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag: Dallas Mavericks - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit sechs Punkten und fünf Rebounds in 17:29 Minuten) 102:98, Detroit Pistons - Washington Wizards 132:102, Brooklyn Nets - New York Knicks 82:94, Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 97:110, Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 104:105 n.2V., Utah Jazz - Portland Trail Blazers 121:115.