93 Prozent neuer Firmenautos haben Verbrennungsmotoren

Neue Autos werden vielfach von Unternehmen gekauft: Der Firmenauto-Anteil an den Pkw-Neuzulassungen liegt laut VCÖ seit 2013 bei 60 Prozent oder höher. Alternative Antriebe spielen eine relativ geringe Rolle, heuer bis September waren 93 Prozent der neuen Firmenwagen Benziner oder Diesel. Der VCÖ fordert im Hinblick auf die Klimaziele Änderungen von Steuerbegünstigungen bei Privatnutzung.

Der Sachbezug für Firmenautos mit Verbrennungsmotor soll erhöht werden, fordert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Zudem sollten SUV und Pick-ups von der Liste der steuerbegünstigten "Fiskal-Lkw" gestrichen werden. "Der hohe Anteil von Firmenwagen ist eine Chance, die für das Erreichen der Klimaziele nötige Energiewende im Pkw-Bereich zu beschleunigen", so VCÖ-Experte Markus Gansterer am Freitag in einer Pressemitteilung.