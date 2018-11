92 Millionen für Hopper-Bild bei Herbstauktionen in Ney York

Mit rund 92 Mio. Dollar (81 Mio. Euro) hat ein Gemälde des US-Künstlers Edward Hopper (1882-1967) bei den traditionellen Herbstauktionen in New York den nächsten Rekord aufgestellt. Das Bild "Chop Suey", das zwei Frauen in einem chinesischen Restaurant zeigt, sei in der Nacht zum Mittwoch für 91,9 Millionen Dollar von einem anonymen Bieter ersteigert worden, teilte das Auktionshaus Christie's mit.

Nie zuvor sei bei einer Auktion mehr für ein Gemälde von Hopper bezahlt worden, der bisherige Rekord lag bei 40,5 Millionen und stammt von 2013. Zuvor hatte Sotheby’s bei den Herbstauktionen bereits ein Werk des belgischen Malers René Magritte (1898-1967) für rund 26,8 Millionen Dollar versteigert – ebenfalls Auktionsrekord für den Künstler. Die Versteigerungen sollen noch die ganze Woche andauern.