91. Interpol-Generalversammlung in Wien auf den Weg gebracht

Mit einem Festakt ist die 91. Interpol-Generalversammlung im Wiener Austria Center auf den Weg gebracht worden. Zum 100-jährigen Jubiläum der internationalen Polizeiorganisation, die 1923 in Wien gegründet worden war, werden sich Delegierte aus 195 Staaten bis Freitag dazu austauschen, wie man den Herausforderungen der Zeit begegnen kann. Eine solche sei die "Cyberkriminalität", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in seiner Rede zur Eröffnung.

Das vernetzte Treffen in Wien sei ein "Zeichen, dass wir weiter gegen Terrorismus und Organisierte Kriminalität kämpfen", betonte Nehammer. Er wies darauf hin, dass beides oft Hand in Hand gehe und brachte als Beispiel den Anschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020, als ein Attentäter mit dschihadistischen Motiven vier Menschen erschossen hatte. "Die Waffe hat ihm die Organisierte Kriminalität organisiert", so Nehammer.