9.688 Amtshandlungen der Wiener "Waste Watcher" 2019

Die Wiener "Waste Watcher" haben im Vorjahr 9.688 Amtshandlungen getätigt. Konkret hat die städtische Abfalltruppe 7.853 Organmandate verhängt. Dazu setzte es 712 Anzeigen und 1.123 Ermahnungen, wie Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) der APA mitteilte. Die mit Abstand häufigste Müllsünde war einmal mehr die unsachgemäße Entsorgung von Zigarettenstummeln.

Rund 90 Prozent aller Amtshandlungen betrafen 2019 die Verunreinigung durch Glimmstängel. Allein 7.196 Organstrafen wurden hier in Rechnung gestellt. Sie schlagen mit 50 Euro zu Buche. Werden Tschick aus dem Auto geworfen, kann das mindestens 100 Euro kosten. Dazu kamen 560 Anzeigen und 998 Ermahnungen.

Geraucht wird in Wien offenbar jede Menge. Laut Stadt wurden im Vorjahr beachtliche 128 Millionen Stummel in den fast 21.600 Mistkübeln mit Aschenbecheraufsatz und den mehr als 2.100 freistehenden Aschenrohren entsorgt. Sima verwies bei der Thematik darauf, dass auf den Boden oder ins Wasser geworfene Zigaretten nicht nur Giftstoffe, sondern durch den Kunststoffanteil im Filter auch Mikroplastik in die Umwelt gelangten.