9.500 Menschen feierten auf Linzer Pride-Parade

Am Samstag sind rund 9.500 Teilnehmer bei der Linzer Pride-Parade für die Rechte und Gleichberechtigung der Queer-Community auf die Straße gegangen. Wegen des vereitelten Terroranschlags auf die Wien-Pride vergangene Woche wurden in Linz besondere Sicherungsmaßnahmen ergriffen, wie die Polizei in einer Pressemeldung am Samstagabend mitteilte. Die Parade verlief aber ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Kurz nach der Wien-Pride am vergangenen Samstag, an der laut Schätzungen der Veranstalter rund 300.000 Menschen teilnahmen, hatte das Innenministerium mitgeteilt, der Verfassungsschutz habe islamistische Anschlagspläne dreier Jugendlicher kurz vor der Veranstaltung vereitelt. Die Alarmbereitschaft der Linzer Polizei war am Samstag entsprechend hoch. Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter zog am Samstagabend ein positives Resümee: Die Veranstalter hätten "alle Vereinbarungen eingehalten", was die Polizeiarbeit erleichtert habe. "Bei schönem Wetter" seien die Teilnehmer "friedlich, fröhlich und bunt" durch die Linzer Innenstadt gezogen, hieß es abschließend in der Aussendung.