87-Jährige in Vorarlberg von Traktor überrollt und getötet

Eine 87-jährige Frau ist am Donnerstagabend auf einem Bauernhof in Düns (Bez. Feldkirch) vom Traktor ihres 56-jährigen Sohnes überrollt und tödlich verletzt worden. Der Landwirt übersah seine Mutter beim Zurücksetzen mit dem Traktor samt angehängtem Heuladewagen. Die 87-Jährige wurde vom hinteren rechten Reifen des Traktors überfahren und verstarb am Unglücksort, informierte die Polizei.

Der Landwirt wollte gegen 19.30 Uhr in einer Wiese Heu aufnehmen. Er fuhr deshalb vom Stallgebäude rückwärts in die angrenzende Wiese ein. Dabei bemerkte er nicht, dass seine Mutter in der Wiese stand. Der Notarzt konnte gegen 19.40 Uhr nur noch den Tod der Frau feststellen.