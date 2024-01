86-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in Kärnten

Ein 86 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Millstatt (Bezirk Spittal/Drau) getötet worden. Der Einheimische war auf einer Landesstraße unterwegs, als er in einer Rechtskurve geradeaus auf einen Parkplatz fuhr und in weiterer Folge mit dem Auto über eine sieben Meter hohe Böschungsmauer auf eine darunter verlaufende Gemeindestraße stürzte. Der Pkw kam am Dach zum Liegen. Eine vorbeifahrende Frau verständigte die Einsatzkräfte, berichtete die Polizei.

Der 86-Jährige wurde im stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt und war beim Eintreffen der Einsatzkräfte ohne Bewusstsein. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.