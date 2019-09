85 Prozent der Eltern wollen kostenfreie Kindergärten

Eine große Mehrheit der Eltern spricht sich für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen sowie für kostenfreie Kindergärten aus. Das geht aus einer Befragung im Auftrag der SP-nahen Kinderfreunde hervor, die am Donnerstag präsentiert wurde. Für die Erhebung wurden von IFES 510 Eltern von Kindern unter 14 Jahren befragt. Die Umfrage wurde im Juli 2019 telefonisch und online durchgeführt.

"Der Wert des Kindergartens als Bildungseinrichtung ist mittlerweile erkannt worden", schloss Bundesrätin Daniela Gruber-Pruner (SPÖ) daraus. Sie forderte, dass die Öffnungszeiten in allen Bundesländern ausgebaut werden. Derzeit ist Wien mit nur drei Schließtagen im Jahr Spitzenreiter, in anderen Regionen gebe es dagegen Schließzeiten von bis zu sechs Wochen, kritisierte Gruber-Pruner. Außerdem müsse der Beruf der Kindergartenpädagogen attraktiviert werden und etwa die Entlohnung an jene der Lehrer angepasst werden, damit ausreichend Pädagogen für den Ausbau der Einrichtungen zur Verfügung stehen.