85-Jähriger im Bezirk Gmunden mit Pkw tödlich verunglückt

Ein 85-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Gmunden in Oberösterreich ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei dürfte der Mann in Scharnstein eine Baustellenabsicherung übersehen haben und stieß mit seinem Auto gegen die Betonleitwände. Der Wagen überschlug sich dadurch. Der 85-Jährige wurde dabei schwer verletzt und starb wenig später im Krankenhaus Vöcklabruck.

Nach Angaben der Sicherheitsdirektion Oberösterreich dürfte der Lenker im Bereich der Baustelle Halsgraben vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne die Absicherung übersehen haben. Der Wagen des Mannes wurde in die Luft geschleudert und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Der schwerverletzte Pensionist musste von der Feuerwehr mittels Bergegerät aus dem Pkw befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber “Martin 3” in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag.