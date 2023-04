84 Prozent Auslastung bei Bachlers ersten Osterfestspielen

Die Osterfestspiele Salzburg 2023 gingen Montagmittag mit einem Orchesterkonzert zu Ende. Die ersten Festspiele unter der Künstlerischen Leitung von Nikolaus Bachler erreichten eine Gesamtauslastung von 84 Prozent, die drei Vorstellungen von Richard Wagners "Tannhäuser" mit Jonas Kaufmann waren zu 99 Prozent ausgelastet. Bachler präsentiert jährlich wechselnde Gastorchester und erweiterte die Festspiele um die Genres Tanz und Elektro.

Knapp 23.000 Karten - 700 davon stark vergünstigt an Jugendliche und junge Erwachsene - wurden für die insgesamt zehn Festspieltage verkauft, man erreichte das beste Einnahmeergebnis seit dem Jubiläumsjahr 2017. Als erstes Residenzorchester brachte das Gewandhausorchester Leipzig mit Andris Nelsons heuer seine individuelle Klangfarbe an die Salzach. Das Tanzdebüt bei den Osterfestspielen gestaltete Choreograf Emanuel Gat mit dem von Wagner inspirierten Stück "Träume", getanzt von 14 Mitgliedern seiner Dance Company. In "Westbam meets Wagner" trafen Wagners Meisterwerke auf Elektrobeats, konzipiert von DJ Westbam und Dirigent Oscar Jockel, gespielt von der Mendelssohn-Orchesterakademie des Gewandhausorchesters.