84-Jähriger von Pensionistin in Wien mit Messer attackiert

In Wien-Floridsdorf ist es Samstagvormittag zu einer blutigen Attacke gekommen. Nach ersten Ermittlungen soll eine 72-jährige Pensionistin einen 84-Jährigen mit einem Küchenmesser niedergestochen haben, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Der Tathergang und das Motiv waren völlig unklar. Die Pensionistin soll am Nachmittag einvernommen werden.

Wie die beiden zueinander stehen, war noch Gegenstand von Ermittlungen. Ob es sich um die Ehefrau handelt oder um eine Bekannte, ist unklar. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, der 84-Jährige erlitt zwei Stichverletzungen jeweils in den Rücken und in die Brust. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte er noch selbst die Polizei verständigt. Die 72-Jährige wurde festgenommen. Gegen sie wird wegen Mordversuchs ermittelt.