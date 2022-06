831 Kulturprojekte im Rahmen von "Neustart Kultur" gefördert

20 Millionen Euro hat das Kulturministerium im Rahmen des "Neustart Kultur"-Pakets, das im Zuge der Öffnungsschritte nach dem Corona-Lockdown im Mai 2021 ins Leben gerufen wurde, an die heimische Kunst- und Kulturszene ausgeschüttet. Insgesamt wurden laut Aussendung vom Dienstag 831 Projekte gefördert, 2100 Projekte waren eingereicht worden. Eine Zusammenstellung der Aktivitäten des einmaligen Unterstützungspakets der Bundesregierung wurde nun veröffentlicht.

Dabei gingen 39,2 Prozent der Mittel an die darstellende Kunst, 19 Prozent an Musik, 8,6 Prozent an bildende Kunst und Fotografie sowie 8 Prozent an Kulturinitiativen und Kulturvermittlung. Der Bereich Film/Kino/Medienkunst erhielt 7,3 Prozent, 4,4 Prozent gingen an Antragsteller aus dem Bereich Museen/Archive/Wissenschaft. 3,9 Prozent der Fördersumme bekam die Literaturszene. "Sonstige, zumeist spartenübergreifende" Projekte erhielten 9,6 Prozent. Fast die Hälfte der Projekte wurden in Wien realisiert.