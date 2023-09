Treffen des Bürgermeister Bregenz mit Amtskollegin von Lindau

Bregenz (BRK) – Die Landeshauptstadt Bregenz vertieft ihre Zusammenarbeit mit der Stadt Lindau.

In einem Arbeitsgespräch zwischen Bürgermeister Michael Ritsch und seiner deutschen Amtskollegin Oberbürgermeisterin Claudia Alfons wurden vier Bereiche festgelegt, in welchen die Städte zukünftig auch in politischen Arbeitsgruppen zusammenkommen sollen. Bisher fand der Austausch rein auf Verwaltungsebene statt.

In den gemeinsamen politischen Ausschüssen werden Synergien in den Bereichen Mobilität und Bau, Klimaschutz und Stadtentwicklung, Kultur sowie Stadtmarketing und Wirtschaft erarbeitet. Politisch verantwortlich für die Bereiche in Bregenz sind die Stadträte Robert Pockenauer (Mobilität und Bau, Stadtentwicklung), Heribert Hehle (Klimaschutz), Michael Rauth (Kultur) und Florian Rainer (Stadtmarketing und Wirtschaft). Auf Seiten der deutschen Nachbarn sind alle Fraktionen in den Arbeitsgruppen vertreten.