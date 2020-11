82 Prozent des Stroms 2019 mit Grünstrom-Nachweis

In der heimischen Stromversorgung ist im vergangenen Jahr der Anteil der Ökostrom-Nachweise gestiegen und im Gegenzug der Anteil der Nachweise fossiler Energieträger gesunken. Im Rahmen der Stromkennzeichnung wurden 2019 81,83 Prozent der Nachweise aus erneuerbaren Energieträgern eingesetzt, im Jahr davor waren es 76,75 Prozent gewesen, geht aus dem aktuellen Stromkennzeichnungsbericht der E-Control hervor. Der Erneuerbaren-Anteil war in früheren Jahren aber schon höher.

"Der Anstieg ist auf den hohen Wert an Erzeugung aus Wasserkraft und Windenergie im Jahr 2019 zurückzuführen", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Freitag laut Mitteilung. "Dadurch wurden entsprechend viele Nachweise erzeugt. Die Anteile der eingesetzten Nachweise liegen somit bereits zum zweiten Mal in Folge dicht an der Zusammensetzung der physikalischen Erzeugung in Österreich."