82 Aussteller aus Österreich bei Frankfurter Buchmesse

Bei der Frankfurter Buchmesse von 16. bis 20. Oktober präsentieren sich auch 82 Aussteller aus Österreich. 54 davon sind mit einem eigenen Stand vertreten, vom Amalthea Signum Verlag bis zum Wieser Verlag. Am österreichischen Gemeinschaftsstand sind 28 Verlage vertreten, rund 100 Aussteller stellen ausschließlich am Stand der IG Autorinnen Autoren aus.

Am Stand der IG Autorinnen Autoren werden 600 Neuerscheinungen aus 170 österreichischen Verlagen präsentiert. Dort wird auch der traditionelle Neuerscheinungskatalog der österreichischen Kunst-, Kultur- und Autorenverlage aufliegen, in dem 161 österreichische Verlage mit 1.631 neu erschienenen Büchern und 1.772 Backlist-Titeln 2018 vorgestellt werden sowie sämtliche literarische Neuerscheinungen (533) und Backlist-Titel 2018 (511) von österreichischen Autoren in 220 deutschen und Schweizer Verlagen. Das heurige Cover des Katalogs, "Das Alpha-Omega-Geäst", stammt vom Südtiroler Künstler Luis Stefan Stecher.