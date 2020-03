8151 Stunden im Einsatz für das Gemeinwohl

Feuerwehr Klaus zog Bilanz und ehrte verdiente Mitglieder

Klaus. Auf ein ereignisreiches Jahr 2019 konnte die Ortsfeuerwehr Klaus im Rahmen ihrer 96. Jahreshauptversammlung zurückblicken. Zu insgesamt 24 Einsätzen wurde die Mannschaft von Kommandant Wolfgang Berchtel gerufen, die meisten stellten dabei sogenannte technische Einsätze dar, wie etwa nach Verkehrsunfällen. Dabei verzeichnete man 255 Stunden im direkten Einsatz, insgesamt leisteten die Mitglieder der Wehr beeindruckende 8151 Stunden ehrenamtliche Arbeit, was umgerechnet ungefähr fünf Vollzeitarbeitsplätzen entspricht. Noch nicht mit eingerechnet sind die 1388 Stunden Dienst der Feuerwehrjugend. Neben den zahlreichen Weiterbildungskursen waren die Klauser Floriani auch bei diversen Leistungswettbewerben wie etwa in Rankweil oder in Viktorsberg mit durchaus beachtlichen Erfolgen vertreten. Der aus seinem Amt scheidende Klauser Bürgermeister Werner Müller bedankte und verabschiedete sich auch gleichzeitig bei seiner Wehr und gab seinem noch nicht feststehenden Nachfolger mit auf den Weg, den engen Kontakt zwischen Gemeinde und Feuerwehr fortzusetzen. Gleiches tat auch Polizeipostenkommandant Lothar Mathis, der die gute Zusammenarbeit auch fortführen möchte.