Regen und Schauer am Freitag, sonniges Wochenende erwartet

Das Wetter in Vorarlberg bleibt wechselhaft: Am Freitag bringt dichter Regen ausgiebige Niederschläge und erhöht die Schneefallgrenze auf 2500 Meter. Doch schon am Samstag lockert es auf und es wird trocken und sonnig mit angenehmen Temperaturen.

Am Sonntag gibt es dann viel Sonnenschein, allerdings könnten sich im Bergland Quellwolken bilden und kurzzeitig die Sonne verdecken. In der kommenden Woche bleibt es wechselhaft mit Regenschauern und Bewölkung.

Freitag

Aus dichten Wolken regnet es zum Teil anhaltend und zwischen Bodensee und Tannberg kräftig. Die Schneefallgrenze steigt von 2200 auf 2500m. Am wenigsten Niederschlag fällt im Montafon. Tiefstwerte: 5 bis 10 Grad, Höchstwerte: 10 bis 14 Grad.

©VOL.AT

Samstag

Im Detail noch unsicher: Wahrscheinlich sind vormittags noch Regenschauer dabei, vor allem im Bergland, gleichzeitig beginnt es aufzulockern. Nachmittags ist es weitgehend trocken und recht sonnig mit Quellwolken und hohen Wolken aus dem Süden. Es wird der Jahreszeit entsprechend warm. Tiefstwerte: 5 bis 10 Grad, Höchstwerte: 16 bis 20 Grad.

Sonntag

Sonntag: Etwaige Frühnebel lösen sich auf, es wird sonnig. Nachmittags bilden sich teils mächtige Quellwolken und schatten die Sonne vor allem im Bergland zeitweise ab. Einzelne, kurze Schauer sind nicht ganz ausgeschlossen. Es wird der Jahreszeit entsprechend warm. Montag: Bei starker bis dichter Bewölkung ziehen vermutlich Regenschauer über Vorarlberg hinweg, die Schneefallgrenze liegt bei 2000 m. Dienstag: Noch unsicher: Aus heutiger Sicht schaut es wechselnd bewölkt aus, eventuell sind auch einzelne Schauer dabei.