800 Liter Kerosin in der Schweiz in Inn-Zufluss ausgeflossen

Ein Anhänger mit 1.000 Liter Kerosin ist am Freitag im schweizerischen Samnaun an der Grenze zu Tirol in den Zandersbach gestürzt. Rund 800 Liter flossen in den Zandersbach, der auf österreichischer Seite in den Inn einmündet, berichtete die Polizei. Das nicht ausgelaufene Kerosin wurde in Fässer umgepumpt. Der Anhänger musste mit einem Hubschrauber geborgen werden.

Die österreichischen und die Schweizer Einsatzkräfte versuchten, den Schaden so gut es ging zu minimieren, hieß es seitens der Kantonspolizei. Im Einsatz waren neben der Kantonspolizei Graubünden und einer Streife der Polizeiinspektion Pfunds die Freiwilligen Feuerwehren Samnaun, Spiss, Pfunds, Serfaus und Landeck mit insgesamt 30 Mitgliedern. Auch Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Landeck und ein Sachverständiger des Baubezirksamtes Imst befanden sich an Ort und Stelle.