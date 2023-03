80 Prozent der tödlichen Radunfälle auf Kfz-Straßen

40 Radfahrerinnen und Radfahrer sind im vergangenen Jahr laut der Mobilitätsorganisation VCÖ im Straßenverkehr getötet worden. Das seien um zehn weniger als 2021, "aber der Blutzoll ist viel zu hoch" und könne mit Verkehrssicherheitsmaßnahmen gesenkt werden, hieß es am Freitag. Denn 81 Prozent der tödlichen Radunfälle im Zeitraum 2019 bis 2021 ereigneten sich auf Kfz-Fahrbahnen. Radverkehrsanlagen, vor allem Radwege, seien deutlich sicherer.

Die mit Abstand meisten tödlichen Radfahrunfälle verzeichnete im Vorjahr Oberösterreich, wo so wie im Jahr davor 16 Opfer zu beklagen waren. In Niederösterreich starben sechs Radfahrende im Straßenverkehr, 2021 waren es zwölf gewesen. Zwei Bundesländer verzeichneten keinen tödlichen Radfahrunfall, nämlich Salzburg und das Burgenland. In Wien starben drei Radelnde, nach einem Todesopfer im Jahr zuvor.