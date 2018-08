80 Kilo schwere Betonplatte traf Arbeiter in NÖ am Kopf

In Loosdorf (Bezirk Melk) ist am Mittwochmittag ein Arbeiter von einer 80 Kilogramm schweren Betonplatte am Kopf getroffen worden. "Christophorus 2" flog den Verletzten ins UKH Linz, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der 58-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen hatte die Platte auf einer Baustelle mit einem Kran angehoben.

Als sich die Ladung in einer Höhe von etwa drei Metern befand, löste sich laut Polizei aus vorerst unbekannter Ursache eine Halterung. Die Betonplatte stürzte ab und auf den Arbeiter. Das Arbeitsinspektorat wurde den Unfallermittlungen beigezogen.