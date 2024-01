80-Jährige nach Brand in Innsbruck tot

Eine 80-jährige Frau ist nach dem Brand in einer Wohnung in Innsbruck tot aufgefunden worden. Das Feuer war am Sonntag gegen 17:45 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in der Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Radetzkystraße ausgebrochen, teilte die Polizei Tirol am Montag mit. Die Feuerwehrleute fanden den leblosen Körper der Bewohnerin. Reanimationsmaßnahmen durch den alarmierten Notarzt blieben erfolglos.

Brandermittler und Beamte des Landeskriminalamtes ermitteln bereits, ein Sachverständiger wird am Montag beigezogen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck beantragte die Obduktion der Verstorbenen. Derzeit wird von einem technischen Gebrechen oder einem Unfall ausgegangen. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.