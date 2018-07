8. Wiener Kabarettfestival mit Seidl, Dorfer und Resetarits

Im Wiener Rathaus startet in zwei Wochen die achte Ausgabe des Wiener Kabarettfestivals. Von 23. bis 28. Juli gastieren im Festsaal des kommunalen Machtzentrums Stars und Newcomer der heimischen Kabarettszene.

Das Festival findet heuer ausnahmsweise indoor statt und nicht wie in den vergangenen Jahren im Arkadenhof. Grund dafür ist, dass der Bereich, in dem üblicherweise die Bühne aufgebaut wird, in diesem Jahr wegen Arbeiten an der Fassade gesperrt ist, hieß es vonseiten der Veranstalter gegenüber der APA.