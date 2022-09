8. Hohenemser Literaturpreis auf Schiene

In der Hohenemser Stadtvertretung wurde am Dienstag, dem 13. September 2022, die Durchführung des 8. Hohenemser Literaturpreises einstimmig beschlossen. Die Verleihung ist für den Juni 2023 geplant.

Stefan Feinig gewann im Jahr 2021 mit seinem Essay „The ever-living ghost – a new kind of landscape“ den 7. Hohenemser Literaturpreis. Dieser Text wird in der literatur.haltestelle am Hohenemser Schlossplatz in Form einer Illustration sichtbar und mittels QR-Code hörbar.