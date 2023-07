8. Beachvolleyball-Turnier in den Rheinauen

Am Samstag, dem 22. und Sonntag, dem 23. Juli 2023, wird zum achten Mal auf den vier Beachvolleyball-Plätzen in den Rheinauen gepritscht, geschlagen und gebaggert, was das Zeug hält.

Das mit 13 Damen-, 10 Herren- und 16 Mixed-Teams bestens besetzte Turnier der Turnerschaft Hohenems beginnt beide Tage jeweils um 9.30 Uhr und dauert bis ca. 20 Uhr.

Am Samstag finden die Mixed-, am Sonntag dann die Damen- und Herren-Bewerbe statt. Finalspielbeginn an beiden Tagen ist um ca. 18.15 Uhr. Im Anschluss daran erfolgt die Siegerehrung.

Das Turnier findet bei jeder Witterung statt. Für Bewirtung, direkt neben den Plätzen, ist gesorgt. Wenn Sie attraktiven Volleyballsport sehen wollen, kommen Sie in die Rheinauen!