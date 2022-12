WM-Finale 2022 - Argentinien gegen Frankreich

Heute ab 16:00 Uhr findet das "Grande Finale" der Fußball-WM 2022 im Lusail Iconic Stadium statt. Kann sich Superstar Lionel Messi mit Argentinien den letzten großen Traum seiner Karriere erfüllen oder schafft es das französische Starensemble um Kylian Mbappé, als erst drittes Team der Geschichte, den Titel zu verteidigen?

Ist er der "GOAT" oder nicht? Diese Frage könnte Lionel Messi heute ein für alle Mal beantworten. Denn sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo ist mit Portugal bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Auf Club-Ebene hat Messi alle möglichen Titel holen können, auch persönlich wurde er mehrfach ausgezeichnet. Aber sämtliche Champions League-Siege und Ballon d'Or-Ehrungen erscheinen klein neben der Möglichkeit, mit seinem Land den WM-Pokal holen zu können. Die Copa América 2021, das Amerikanische Pendant zur Europameisterschaft, konnte "La Pulga" (der Floh), der mittlerweile "Wiesel" genannt wird, bereits gewinnen. Es fehlt also nur noch WM-Gold, dann ist der Trophäenschrank des "Messias" mit allem gefüllt, was ein Fußballer gewinnen kann.

Der Weg ins Finale

Um sich heute zu begegnen brauchte es schon einige Anstrengungen. Die Argentinier konnten nicht immer überzeugen. Schon im ersten Spiel verlor man überraschend gegen den Fußball-Zwerg Saudi Arabien. Auch in der KO-Phase zitterten sie sich gegen Australien in einer spannenden Schlussphase mit 2:1 weiter. Gegen die Niederlande musste die Albiceleste nach 2:0 Führung bis zur 83. Minute noch bis ins Elfmeterschießen, wo sich Keeper Emiliano Martinez, mit zwei gehaltenen Schüssen auszeichnen konnte.

Polnischer Schiedrichter

Für den polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak ist die Leitung des WM-Endspiels eine ganz besondere Auszeichnung. "Schiedsrichter in einem WM-Finale zu sein, das ist unglaublich", sagte der 41-Jährige in einer Mitteilung des Weltverbands FIFA. Es ist für ihn auch deshalb so besonders, weil er in den vergangenen eineinhalb Jahren an einer Herzkrankheit erkrankt war. Das Finale wird sein dritter Einsatz bei dieser WM sein, für ihn sei es wichtig, im Finale stets konzentriert zu sein, "Entspannung darf es keine geben, keine Sekunde lang. Das ist meine Aufgabe für dieses Spiel".