78 Prozent der Österreicher wollen zur EU-Wahl gehen

Neun Monate vor der Europawahl erklärt die Mehrheit der Österreicher in einer Umfrage, an dem Urnengang am 9. Juni 2024 teilnehmen zu wollen. 51 Prozent sind sich "sicher" und 27 Prozent wollen "eher schon" wählen gehen, teilte die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) am Mittwoch in einer Aussendung mit. Mehr als sieben von zehn Befragten befürchten allerdings, dass bei der Europawahl im nächsten Jahr Fake News und Desinformation eine Rolle spielen werden.

30 Prozent sehen diese Gefahr "auf jeden Fall", 42 Prozent "eher schon". Knapp ein Fünftel teilt hingegen nicht die Sorge vor einer Beeinflussung der Wahl durch Fake News und Desinformation, zeigt die Umfrage, die vom market-Institut vom 12. bis 18. September 2023 im Auftrag der ÖGfE durchgeführt und bei der österreichweit 1.000 wahlberechtigte Personen online befragt wurden.

"In weniger als neun Monaten wird das Europäische Parlament neu gewählt und die Motivation, an den kommenden Europawahlen teilzunehmen, ist in Österreich aktuell hoch", erklärte ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt. "Bei den Europawahlen 2019 lag die Wahlbeteiligung in Österreich bei knapp 60 Prozent. Ein ähnlicher oder sogar höherer Wert ist auch im kommenden Jahr im Bereich des Möglichen, wenn die Bedeutung dieser Wahl auch breit kommuniziert wird."