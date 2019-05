78-jähriger Kärntner stundenlang unter Traktor eingeklemmt

Ein 78-jähriger Völkermarkter ist am Donnerstag bei Holzarbeiten in seiner Heimatgemeinde verletzt und erst nach Stunden geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Vormittag auf einem Waldweg Holz in die Transportkiste seines Traktors geladen. Dabei dürfte der Traktor ins Rollen gekommen sein, der 78-Jährige wurde mit einem Fuß unter einem Vorderreifen eingeklemmt.

Nachdem er mehrere Stunden später noch immer nicht nach Hause gekommen war, bat seine Ehefrau einen Nachbarn, nach ihrem Mann zu suchen. Dieser fand ihn gegen 15.15 Uhr, barg ihn, verständigte die Rettung und fuhr den Einsatzkräften wegen des unwegsamen Geländes mit dem 78-Jährigen auf der Ladefläche des Traktors entgegen. Der Verletzte, der bereits unterkühlt war, wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.