77. Filmfestspiele Venedig: Programm ist nun komplett

Das Filmfestival von Venedig hat zwei weitere Filme außer Konkurrenz aufgenommen und damit das Programm für diesen Sommer komplettiert. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, werden neben den bisher bekannten Filmen auch der US-Streifen "Run Hide Fight" und der italienische Kurzfilm "Fiori, Fiori, Fiori!" gezeigt.

In "Fiori, Fiori, Fiori!" zeigt Filmemacher Luca Guadagnino, wie seine ehemaligen Jugendfreunde in Sizilien mit der Corona-Pandemie umgegangen sind. In "Run Hide Fight" von Regisseur und Drehbuchautor Kyle Rankin geht es um eine junge Frau, die in eine Geiselnahme in einer amerikanischen Schule gerät. Neben den 18 Filmen im Wettbewerb stehen damit 24 Werke außer Konkurrenz auf dem Programm.