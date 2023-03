76-Jährige in Einfamilienhaus in NÖ überfallen und beraubt

Eine 76-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch in ihrem Einfamilienhaus in Rohrendorf (Bezirk Krems) brutal überfallen und beraubt worden. Polizeiangaben zufolge wurde die verletzte Seniorin in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht. Die beiden maskierten Täter flüchteten, Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen, um sachdienliche Hinweise wurde gebeten.

Das Duo soll am Dienstag gegen 23.00 Uhr in das Objekt eingestiegen sein. Bekleidet waren die Männer u.a. mit Sturmhaube und Handschuhen. Im Wohnzimmer angekommen, stießen die beiden die 76-Jährige zu Boden. Die Pensionistin wurde mit Händen und Fäusten geschlagen, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.

In weiterer Folge forderten die Unbekannten mit ausländischem Akzent Geld vom Opfer. Das Einfamilienhaus selbst wurde ebenfalls nach Wertgegenständen durchsucht. Nach der Flucht der Täter verständigte die 76-Jährige ihre Nachbarn, die die Rettungskette in Gang setzten.

Bei einem der Gesuchten dürfte es sich um einen etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit starker Statur handeln. Der Komplize soll dünn und kleiner als 1,70 Meter sein. Sachdienliche Hinweise - auch zu einem eventuellen Täterfahrzeug - wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-303333) erbeten.