750 Mrd. schwerer Corona-Hilfsfonds der EU ist startbereit

Die EU-Kommission kann mit der Aufnahme gemeinsamer Schulden zur Finanzierung des 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds beginnen.

Der Europäische Rat teilte am Montagabend mit, er habe von allen 27 Mitgliedstaaten die formelle Bewilligung erhalten, womit die Kommission nun im Namen der EU an den Kapitalmärkten Geld leihen könne. Der Wiederaufbauplan "startet morgen (Dienstag)!", erklärte der portugiesische Ministerpräsident und EU-Ratsvorsitzende Antonio Costa.

"Solidarität und Verantwortung"

"Die Europäische Union ist nun in der Lage, das notwendige Geld für die soziale und wirtschaftliche Erholung zu erhalten", erklärte Costa. Die Regierungen und nationalen Parlamente der EU 27 hätten "ein hohes Maß an Solidarität und Verantwortung bewiesen". Die EU könne es sich "nicht leisten, mehr Zeit zu vergeuden", betonte er.

Für die Aufnahme von Schulden am Kapitalmarkt durch die EU-Kommission war das grüne Licht aller 27 EU-Mitgliedstaaten erforderlich. Als letzte EU-Mitgliedstaaten billigten Österreich und Polen am Donnerstag den riesigen Corona-Wiederaufbauplan der EU.

Strikte Kriterien

Am stärksten sollen von dem Fonds die besonders schwer von der Coronakrise getroffenen Mitgliedstaaten Italien und Spanien profitieren. An die Auszahlung der EU-Gelder sind strikte Kriterien geknüpft: Mindestens 37 Prozent des Geldes muss in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden, 20 Prozent in die Digitalisierung.