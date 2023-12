750.000 Menschen drehen auf der Kunsteisbahn Gastra seine Runden

Freiluftarena in der Marktgemeinde Rankweil entwickelt längst zum Publikumsrenner.

RANKWEIL. Der Wintersport hat in der Marktgemeinde Rankweil eine lange Tradition. Nach den sechs Natur-Eisplätzen am Egelsee, Brisera, Viehmarkt in der Bahnhofstraße, Fuchshaus, Gastra-Parkplatz und an der Nafla hat die Marktgemeinde Rankweil seit dem Dezember 1994 eine Kunsteisbahn Gastra aus der Taufe gehoben. In den fast drei Jahrzehnten zählt die Freiluftarena Gastra auf Landesebene zu den schönsten Sportstätten. Im Winter des Vorjahres verzeichnete die Kunsteisbahn Rankweil mit 26.000 eisportbegeisterten Menschen einen neuen Rekord. Etwa eine dreiviertel Million an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen drehten auf der Sechzig mal Dreißig großen Eisfläche schon ihre Runden und machten vom Publikumslauf in den Monaten vom November bis Ende Februar einen regen Gebrauch. „Die Gemeinde kann den jungen und alten Bürgern und den Menschen im Großraum Feldkirch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu einem günstigen Preis anbieten. Bewegung und Sport in der freien Natur ist für die Gesundheit wertvoll“, sagt Gemeinde Rankweil Sportreferent Andreas Wally bei der Informationsveranstaltung am Eisplatz Gastra. Besonders die Volks- und Mittelschulen von Rankweil und vom Vorderland können während der Turnstunden den Unterricht auf die Kunsteisbahn Rankweil verlegen und nützen dieses Angebot. Eismeister Markus Summer, Schwager von Rankweil Gemeinderat Klaus Pirker, sorgt mit einer Crew für die entsprechenden Rahmenbedingungen. Mit dem Hockeyclub Walter Buaba, Eishockeyverein Samina Rankweil und dem Eissportverein Rankweil haben drei ortsansässige Sportvereine auf der Gastra ein Zuhause gefunden. Ehemalige landesweite Größen in der Eishockeyszene wie Adalbert Gapp, Hugo Erne, Kurt Erne, Hubert Tschütscher und Franz Raich überzeugten sich auf der Freiluftarena Gastra nun selbst vom besonderen Ambiente und der speziellen Atmosphäre. Für Rankweil bedeutet die zur Verfügung stehende Kunsteisbahn ein Meilenstein in der großen Sportgeschichte. Im nächsten Jahr feiert man in der Sportstätte Gastra schon das 30-Jahr-Jubiläum.VN-TK