743 aktiv positive Corona-Fälle bis Mittwochmittag

Stand Mittwoch 12 Uhr: Insgesamt 60 Neuinfektionen wurden am Dienstag in Vorarlberg verzeichnet, bei 90 Genesungen. Bis Mittwochmittag kamen 26 Neuinfektionen hinzu. Damit sind aktuell 743 Personen in Vorarlberg aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.