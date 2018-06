74-jähriger Alkolenker schlief ein und fuhr Linzer an

Ein alkoholisierter 74-Jähriger ist Sonntagfrüh während der Fahrt mit seinem Wagen in Linz hinter dem Steuer eingeschlafen. Er kam von der Straße ab und erfasste einen 79-Jährigen, der gerade aus seinem Auto aussteigen wollte. Der Mann wurde vom Wagen des Alkolenkers eingeklemmt. Ein beim 74-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab 0,82 Promille, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Nach eigenen Angaben übermannte den Linzer Sekundenschlaf, als er in der Dametzstraße von der Fahrbahn abkam. Der verletzte 79-Jährige wurde in den Med Campus III eingeliefert.

Nur wenige Kilometer entfernt konnte die Polizei bei Hörsching (Bezirk Linz-Land) kurz zuvor eine betrunkene Autofahrerin stoppen, die auf dem Weg in die Landeshauptstadt war. Die 37-Jährige war gegen 4.30 Uhr anderen Autofahrern aufgefallen, als sie in Schlangenlinien auf der Wiener Straße (B1) unterwegs war. Eine Streife stoppte die Welserin in Traun. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Den Führerschein konnte ihr die Polizei aber nicht abnehmen – die 37-Jährige hatte noch nie eine Lizenz besessen. Sie wurde angezeigt.