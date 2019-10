74-jährige beim Wandern in Bad Gastein tödlich verunglückt

Eine 74-jährige Deutsche ist beim Wandern in Bad Gastein tödlich verunglückt. Die Leiche der Frau wurde gestern, Dienstag, im Tauernbachfall im Anlauftal gefunden. Laut Polizei dürfte die Münchnerin gestürzt und dann ins Wasser gefallen sein. Die Leiche der Touristin wurde von Bergrettern geborgen.

Am Montag war eine Suchaktion gestartet worden, nachdem Wanderer aus Tschechien am Römerweg im Anlauftal einen Rucksack, Wanderstöcke und ein Wanderhemd gefunden und die Polizei informiert hatten. "Wir haben dann mittels Suchketten und Hunden noch bis spät in die Nacht in sehr unwegsamen und äußerst steilem Gelände gesucht. Dazu mussten wir Bergretter auch über felsiges Gelände in der Nacht bei einem Wasserfall abseilen", schilderte der Ortsstellenleiter der Bergrettung Bad Gastein, Roland Pfund, auf der Homepage der Salzburger Bergrettung.