74-Jährige beim Bergsteigen in Tirol tödlich verunglückt

Eine 74-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Feichten (Bezirk Landeck) beim Bergsteigen tödlich verunglückt. Sie fiel aus ungeklärter Ursache und stürzte rund 20 Meter über steiles, mit Felsplatten durchsetztes Gelände in einen Bach ab. Zwar konnte ihr Ehemann die Schwerverletzte aus dem Bach bergen, um Hilfe zu holen musste der Mann aber nach Feichten absteigen. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, war die 74-Jährige bereits gestorben.

Das Ehepaar stieg entlang des Maierhoferbachs auf. Auf rund 1.650 Meter Seehöhe kam die Frau zu Sturz und fand keinen Halt mehr. Ihr Mann entschloss sich zum Abstieg, weil er an Ort und Stelle keinen Handyempfang hatte. Erst in Feichten konnte er einen Notruf absetzen. Der per Hubschrauber zum Unglücksort geflogene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.