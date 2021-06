73-Jährige aus Beschling an Holzspaltmaschine verletzt

Eine 73-jährige Frau aus Nenzing Beschling verletzte sich schwer an einer Holzspaltmaschine während des Holzspaltens.

Eine 73-jährige Frau war am Freitag (04.06.) gegen 09.00 Uhr damit beschäftigt, an ihrer Wohnadresse in Nenzing Beschling mit einer Holzspaltmaschine Holz zu spalten. Während der Arbeiten dürfte die Frau Kreislaufprobleme bekommen haben und stützte sich mit der rechten Hand am Holzblock ab. Gleichzeitig dürfte sie den Fußtaster betätigt haben, worauf sich der Spaltkeil senkte.