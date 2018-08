72,1 Millionen Euro Förderung fürs Wohnen in Vorarlberg

Menschen das Wohnen zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen, sei eine der Hauptaufgaben der Landesregierung, versichern Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser und ziehen Bilanz der ersten sechs Monate.

„Die Wohnbauförderung des Landes sorgt weiterhin für kräftige Impulse für leistbares Wohnen – und das in allen Landesteilen“, so Wallner und Rüdisser gegenüber den VN. Im ersten Halbjahr 2018 wurden allein im Bereich des Neubaus über 800 Wohnungen mit Mitteln aus der Vorarlberger Wohnbauförderung unterstützt. In der Neubauförderung wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres für 804 Wohneinheiten Förderungen in der Gesamthöhe von 72,1 Millionen Euro zugesagt.

„Bis Jahresende werden rund 52 Millionen Euro der Wohnbauförderungsmittel – über eine Million mehr als 2017 – in Darlehen an die gemeinnützigen Wohnbauträger fließen“, informiert der Landeshauptmann. Heuer werden über 700 integrative Mietwohnungen errichtet. Ein wichtiger Aspekt liegt für Landeshauptmann Wallner und Landesstatthalter Rüdisser darin, dass es in den letzten Jahren gelungen ist, den gemeinnützigen Wohnbau auch in den Talschaften und in kleineren Gemeinden zu etablieren, um der Abwanderung junger Familien vorzubeugen. Von 2014 bis 2017 wurden gemeinnützige Wohnungen in 21 Vorarlberger Gemeinden, die bis dahin über kein solches Angebot verfügten, gebaut, speziell im vorderen Bregenzerwald, in der Tannbergregion sowie im hinteren Montafon.