Der "Alptraum" zu Halloween

Pünktlich zu Halloween findet wieder ALPTRAUM - die ALPINALE Horrorkurzfilmnacht in der Remise in Bludenz statt.

Diese Horrorfilmnacht spricht damit vor allem jene nervenstarken Cineastinnen und Cineasten an, die beim Gedanken an munter metzelnde Monster, Mörder und Mutationen nicht zitternd Reißaus nehmen, sondern entzückt jubeln: „Ich will mehr Blut sehen!“