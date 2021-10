Am frühen Sonntagmorgen geriet das Stallgebäude in Vollbrand.

Am frühen Sonntagmorgen geriet das Stallgebäude in Vollbrand. ©Mathis Fotografie

Stallgebäude in Rankweil-Brederis in Vollbrand

Die Feuerwehr wurde am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand in einem Schweinemastbetrieb gerufen. Beim Eintreffen stand eine Lagerhalle bereits in Vollbrand.

Gegen 4 Uhr Morgens wurde die Feuerwehr über einem Brand in einem Stallgebäude informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil des Stallgebäudes bereits in Vollbrand. Die umliegenden Feuerwehren waren mit Hilfe von Atemschutz und mehreren Löschleitungen dabei Löschangriffe durchzuführen, während zwei weitere Feuerwehren mit Hubrettungsgeräten mit der Brandbekämpfung von oben beschäftigt waren. Aufgrund des umfassenden Löschangriffes konnte der angrenzende Teil des Stallgebäudes gehalten werden.

Keine Verletzten

Die Tierstallungen sowie umliegende Gebäude konnten von der Feuerwehr geschützt werden. Die Brandursache ist noch unklar, die Brandermittler sind bereits vor Ort. Menschen und Tiere wurden dabei nicht verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Rankweil, Feldkirch-Gisingen, Feldkirch Stadt, Zwischenwasser, Götzis, Meiningen und Mäder.

