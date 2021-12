71-jähriger Mann attackierte siebenjährigen Krampus

Ein 71-Jähriger hat einen als Krampus verkleideten Siebenjährigen am vergangenen Dienstagnachmittag in Mattighofen im Bezirk Braunau in Oberösterreich attackiert. Der Bub wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Als Grund für den Übergriff gab er an, er habe schon mehrfach Probleme mit den Kindern wegen deren Verhalten gehabt, berichtete die Landespolizeidirektion.

Der Siebenjährige war in Begleitung eines Zehnjährigen als ihm der zunächst unbekannte ältere Mann die aus Holz gefertigte Maske vom Kopf riss und zumindest zweimal auf ihn einschlug. In der Nähe befindliche Jugendliche bemerkten die Attacke und stoppten sie indem sie dazwischen gingen. Der Täter entfernte sich. Eine Ärztin versorgte den verletzten Buben in ihrer Ordination.

Einen Tag später sahen Zeugen der Tat den Angreifer wieder in der Innenstadt und machten die Polizei auf ihn aufmerksam. Er wurde als 71-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Braunau identifiziert. Als Grund für den Übergriff gab er an, er habe schon mehrfach Probleme mit den Kindern wegen deren Verhalten gehabt.