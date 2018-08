71. Filmfestival Locarno: Jury vor schwerer Entscheidung

Die 71. Ausgabe des Filmfestivals Locarno, die letzte unter der künstlerischen Leitung des künftigen Berlinale-Chefs Carlo Chatrian, endet am Samstagabend mit der Preisverleihung. 14 Spielfilme und eine Dokumentation haben sich um den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden, beworben. Der Jury dürfte es schwer haben. Denn zwei Drittel der Wettbewerbsbeiträge haben eine Auszeichnung verdient.

Spielfilme aus den USA, England und Chile liegen aber auch gut im Rennen. Die Frage ist, ob die Jury ein politisch engagiertes Kino oder künstlerisch besonders originelle Handschriften ehren will. Dann käme das 14-stündige Epos “Die Blüte” aus Brasilien in Betracht. Regisseur Mariano Llinas feiert damit auf originelle Weise das klassische Hollywoodkino. Formal ungewöhnlich sind auch das italienische Historien-Panorama “Menocchio” und das südkoreanische Sittengemälde “Das Hotel am Fluss”.