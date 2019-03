700 Menschen wegen brennender Gasflasche in Wien evakuiert

Rund 700 Menschen sind von der Feuerwehr in der Linzer Straße in Wien-Penzing Donnerstagfrüh wegen einer brennenden Gasflasche in Sicherheit gebracht worden.

Es bestand Explosionsgefahr, teilte Feuerwehrsprecher Christian Feiler mit. Die Einsatzkräfte waren gegen 8.00 Uhr zu dem Firmenareal gerufen worden.

Die brennende Acetylengasflasche befindet sich auf einer Palette im bereits fertigen Kellergeschoß einer Baustelle in der Linzer Straße. Dort wird derzeit ein sechsstöckiges Bürogebäude errichtet. Die Flasche sei zwei Meter lang und habe im Bereich der Armaturen zu brennen begonnen, sagte Feiler. Derzeit werde die noch immer brennende Flasche erfolgreich gekühlt.

“Wir lassen die Flasche brennen, damit nicht unkontrolliert Gas ausströmt”, sagte Feiler. Zur Unterstützung wurde auch die Polizeieinheit Cobra zur Baustelle gerufen. “Wenn die Flasche so weit ausgebrannt ist, dass sie kurz transportiert werden kann, wird sie in einen Bereich gebracht, wo die Cobra kontrolliert Löcher reinschießen kann”, erklärte der Feuerwehrsprecher die weitere Vorgangsweise. Dadurch könne das restliche Acetylengas austreten. “Es verdünnt sich mit Luft, dann ist die Gefahr gebannt”, so Feiler.

Bei den rund 700 evakuierten Menschen handelt es sich um Angestellte der an die Baustelle angrenzenden Bürogebäude, die nach Hause geschickt wurden. Die Feuerwehr ist mit zehn Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz.