70.000 Besucher seit Ende Mai in Landesgalerie NÖ in Krems

Die Landesgalerie Niederösterreich in Krems hat seit ihrer Eröffnung Ende Mai rund 70.000 Besucher gezählt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte, dass "mit dem Kunst- und Architekturjuwel" das "Kulturland über die Grenzen hinaus nachhaltig an Strahlkraft gewinnt". Insgesamt sieben Ausstellungen kreisten um die Themen Landschaft als Natur- und Kulturraum, den Menschen und das Sammeln.

Gleich im ersten Jahr des Bestehens wurde eine Personale von Renate Bertlmann gezeigt, die 2019 "als erste Frau in der Geschichte den österreichischen Pavillon bei der Biennale in Venedig mit einer Einzelpräsentation" bespielt habe. Zum zweitägigen "Grand Opening" am 25. und 26. Mai kamen laut einer Bilanz des Landes mehr als 10.000 Gäste. Die auf etwa 3.000 Quadratmetern präsentierten Expositionen standen dem Publikum damals für 18 Stunden zur Verfügung.