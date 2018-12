7 Mio. Euro für Miete und Betrieb von Asyl-Bundesquartieren

Die 20 aktiven Betreuungsstellen des Bundes für Flüchtlinge kosten jährlich rund sieben Mio. Euro an Miete und Betriebskosten. Das gab das Innenministerium am Freitag auf APA-Anfrage bekannt. Rund 5,4 Mio. Euro entfallen auf die Mieten, weitere 1,6 Mio. Euro auf die Betriebskosten. Sieben von 20 Quartieren sollen mit Jahresbeginn geschlossen werden.

Geschlossen werden mit Jahresbeginn das Verteilerquartier und die Betreuungsstelle in der Steiermark, die Betreuungsstellen im Kärntner Althofen, in Mondsee und Ohlsdorf in Oberösterreich sowie jene in Salzburg. Ebenfalls stillgelegt wird die Sonderbetreuungsstelle Oberösterreich in Gallspach.