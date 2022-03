7 Jahre Landesrat – Johannes Rauch zieht Bilanz

Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Beschluss der Energieautonomie+, Einrichten neuer Natura-2000-Gebiete und vieles mehr.

"In den vergangenen Jahren sind uns wichtige Schritte für den Umwelt- und Klimaschutz in Vorarlberg gelungen", zieht der scheidende Vorarlberger Umwelt- und Mobilitätslandesrat Johannes Rauch eine positive Bilanz seiner Amtszeit. "Ich glaube und hoffe, ich konnte meinen Beitrag leisten, Vorarlberg als wunderschönes Land in seiner Lebensqualität zu erhalten."